〔表格〕台湾10月份主要上市柜公司业绩

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北11月8日电---以下为台湾10月份主要上市柜公司业绩表现一览:
**电子类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
*联电 (2303.TW) 82.55 1.0 -22.9
*日月光 (2311.TW) 157.33@ 2.0 -7.0
*矽品 (2325.TW) 53.49@ 0.2 6.2
佳世达 (2352.TW) 71.16@ 4.2 -11.2
*广达 (2382.TW) 1,072.41@ 21.0 19.0
*友达 (2409.TW) 312.10@ -5.2 -11.2
联发科 (2454.TW) 75.32@ -5.0 2.1
宏达电 (2498.TW) 441.14@ -2.8 36.0
联咏 (3034.TW) 29.79 2.2 13.9
力晶 5346.TWO 21.51 -4.7 -63.3
**其他类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
台塑 (1301.TW) 126.19 -3.3 -17.0
台塑石化 (6505.TW) 694.74 45.6 36.1
资料来源:证交所
附注: @表示合并数字
*表示新增(完)
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--整理 张雅菁
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)