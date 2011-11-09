〔表格〕台湾10月份主要上市柜公司业绩

全球金市：黄金触及11月来最高水准，受政治不确定性和美元提振
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透台北11月8日电---以下为台湾10月份主要上市柜公司业绩表现一览:
**电子类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
联电 (2303.TW) 82.55 1.0 -22.9
日月光 (2311.TW) 157.33@ 2.0 -7.0
矽品 (2325.TW) 53.49@ 0.2 6.2
佳世达 (2352.TW) 71.16@ 4.2 -11.2
*华硕 (2357.TW) 312.99 0.2 16.3
广达 (2382.TW) 1,072.41@ 21.0 19.0
友达 (2409.TW) 312.10@ -5.2 -11.2
联发科 (2454.TW) 75.32@ -5.0 2.1
宏达电 (2498.TW) 441.14@ -2.8 36.0
联咏 (3034.TW) 29.79 2.2 13.9
*奇美电子 (3481.TW) 401.56@ -3.2 -1.3
力晶 5346.TWO 21.51 -4.7 -63.3
**其他类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
*中钢 (2002.TW) 195.93 -4.4 -6.9
台塑 (1301.TW) 126.19 -3.3 -17.0
台塑石化 (6505.TW) 694.74 45.6 36.1
资料来源:证交所
附注: @表示合并数字
*表示新增(完)
台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN]
--整理 张雅菁
路透纽约/伦敦2月6日 - 黄金周一跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。
路透纽约/伦敦2月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一升至近三个月最高，因实货市场供应吃紧，而纽约可可期货扩大跌势至四年半最低。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选