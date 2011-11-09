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亚洲 | 2011年 11月 9日 星期三 18:10 BJT

〔表格〕台湾10月份主要上市柜公司业绩

路透台北11月8日电---以下为台湾10月份主要上市柜公司业绩表现一览:

**电子类股**

公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)

联电 (2303.TW) 82.55 1.0 -22.9

日月光 (2311.TW) 157.33@ 2.0 -7.0

矽品 (2325.TW) 53.49@ 0.2 6.2

佳世达 (2352.TW) 71.16@ 4.2 -11.2

*华硕 (2357.TW) 312.99 0.2 16.3

广达 (2382.TW) 1,072.41@ 21.0 19.0

友达 (2409.TW) 312.10@ -5.2 -11.2

联发科 (2454.TW) 75.32@ -5.0 2.1

宏达电 (2498.TW) 441.14@ -2.8 36.0

联咏 (3034.TW) 29.79 2.2 13.9

*奇美电子 (3481.TW) 401.56@ -3.2 -1.3

力晶 5346.TWO 21.51 -4.7 -63.3

**其他类股**

公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)

*中钢 (2002.TW) 195.93 -4.4 -6.9

台塑 (1301.TW) 126.19 -3.3 -17.0

台塑石化 (6505.TW) 694.74 45.6 36.1

资料来源:证交所

附注: @表示合并数字

*表示新增(完)

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--整理 张雅菁

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