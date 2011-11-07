〔澳洲经济〕10月总体招聘广告经季节调整後连续第四个月下滑--ANZ

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透悉尼11月7日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一公布调查结果显示,澳洲10月报纸及网络招聘广告数量连续第四个月下滑,显示就业进一步疲软,也增添了再次降息的可能性.
ANZ调查显示,10月经季节调整後整体招聘广告较前月下降0.7%,不过仍较上年同期增加1.8%至平均181,005则.9月招聘广告下降2.2%.
10月主要城市报纸招聘广告数量较9月减少2.7%,较上年同期减少16.7%,反映出招聘广告网络化的趋势.
网络招聘广告数量较前月下降0.6%,但较上年同期增加2.8%至173,150则.此为2010年2月以来最小同比增幅.
今年招聘广告整体增长明显放慢,令实际招聘数量从2010年多数时间呈现的高速增长逐步降温.
澳洲官方10月就业报告定于周四发布,预计将显示失业率由5.2%小升至5.3%.分析师普遍预期就业人数在9月增加2.04万人後,10月料温和增加1万人.(完)
--编译 王冠中;审校 龚芳
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9