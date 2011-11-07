〔澳洲经济〕10月总体招聘广告经季节调整後连续第四个月下滑--ANZ

路透悉尼11月7日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一公布调查结果显示,澳洲10月报纸及网络招聘广告数量连续第四个月下滑,显示就业进一步疲软,也增添了再次降息的可能性.

ANZ调查显示,10月经季节调整後整体招聘广告较前月下降0.7%,不过仍较上年同期增加1.8%至平均181,005则.9月招聘广告下降2.2%.

10月主要城市报纸招聘广告数量较9月减少2.7%,较上年同期减少16.7%,反映出招聘广告网络化的趋势.

网络招聘广告数量较前月下降0.6%,但较上年同期增加2.8%至173,150则.此为2010年2月以来最小同比增幅.

今年招聘广告整体增长明显放慢,令实际招聘数量从2010年多数时间呈现的高速增长逐步降温.

澳洲官方10月就业报告定于周四发布,预计将显示失业率由5.2%小升至5.3%.分析师普遍预期就业人数在9月增加2.04万人後,10月料温和增加1万人.(完)