〔台湾货币市场〕11月8日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北11月8日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期250亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆6,154.1亿台币:亿
11/09 736.00亿
11/10 3,069.00亿
11/11 1,694.50亿
11/12 1,991.60亿
11/13 1,839.50亿
11/14 847.70亿
11/15 175.50亿
11/16 2,465.80亿
11/17 766.50亿
11/18 1,381.00亿
11/19 499.50亿
11/20 897.00亿
11/21 347.00亿
11/22 117.50亿
11/23 1,306.00亿
11/24 527.00亿
11/25 1,186.50亿
11/26 474.00亿
11/27 842.50亿
11/28 185.50亿
11/29 95.00亿
11/30 1,222.50亿
12/01 1,020.50亿
12/02 2,466.50亿
--公债付息86.55亿台币:
11/10 95甲7期5息 7.4375亿
11/13 90甲8期10息 19.3750亿
11/14 89甲13期11息 17.7375亿
11/16 94甲8期6息 6.0000亿
11/16 96甲7期4息 9.0000亿
11/18 93甲9期7息 10.5000亿
11/24 88甲2期13息 16.5000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--11/18:100/8R期30年期公债发行,金额300亿台币,11月15日标售.
--11/29:财100-9期273天期国库券发行,金额200亿台币,11月28日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)