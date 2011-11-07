〔路透调查〕日本公债多空动向指标降至四个月低位,预计收益率将上扬

路透东京11月7日电---周一公布的一份路透周度调查显示,本周日本政府公债市场的人气转为四个月来最为悲观,预期美国和德国的避险买盘将会解除.

调查中的日本公债多空动向指标(bull-bear DI)降至负34,为7月初以来最低水准.前次调查为负18.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数JGBBBI=.

调查显示,约有55%的市场人士预期日本公债收益率本周将上涨,24%认为会在区间交投,有21%预期收益率将下滑.

空头认为,美国和欧洲债券收益率可能会上涨,且40年期日债周四将标售,都是令市场承压的因素.

希腊总统办公室表示,总理帕潘德里欧(George Papandreou)及保守势力反对阵营领袖Antonis Samaras周日就新联合政府达成协议,将在举行大选之前将先行通过欧元区的纾困协议.[ID:nCT0416522]

但多空动向指标处于低水准可能暗示市场人气恶化情况可能已接近极限.

对62位市场人士调查的预估中值显示,10年期日本公债收益率在本周结束时料为1.000%JP10YT=POLL,上周五收于0.985%.

另一方面,日债多头则认为欧债危机疑虑挥之不去将持续支撑日债.

本次调查进行时间为从周五至周日2300GMT时.(完)