〔路透调查〕日本公债多空动向指标降至四个月低位,预计收益率将上扬

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透东京11月7日电---周一公布的一份路透周度调查显示,本周日本政府公债市场的人气转为四个月来最为悲观,预期美国和德国的避险买盘将会解除.
调查中的日本公债多空动向指标(bull-bear DI)降至负34,为7月初以来最低水准.前次调查为负18.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数JGBBBI=.
调查显示,约有55%的市场人士预期日本公债收益率本周将上涨,24%认为会在区间交投,有21%预期收益率将下滑.
空头认为,美国和欧洲债券收益率可能会上涨,且40年期日债周四将标售,都是令市场承压的因素.
希腊总统办公室表示,总理帕潘德里欧(George Papandreou)及保守势力反对阵营领袖Antonis Samaras周日就新联合政府达成协议,将在举行大选之前将先行通过欧元区的纾困协议.[ID:nCT0416522]
但多空动向指标处于低水准可能暗示市场人气恶化情况可能已接近极限.
对62位市场人士调查的预估中值显示,10年期日本公债收益率在本周结束时料为1.000%JP10YT=POLL,上周五收于0.985%.
另一方面,日债多头则认为欧债危机疑虑挥之不去将持续支撑日债.
本次调查进行时间为从周五至周日2300GMT时.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。