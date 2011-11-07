版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 09:50 BJT

〔日圆汇率〕日本在上周一抛售日圆後,可能有持续干预汇市--消息

路透东京11月7日电---市场消息人士对路透表示,日本央行在上一周可能持续干预汇市,即使其在周一已创纪录规模地抛售日圆进行干预.

美元/日圆自上周一以来在78日圆上方一直得到支撑,日本当局在周一时估计抛售7.7兆(万亿)日圆以阻升日圆,为单日创纪录规模.

交易商表示,上周在77.80日圆上方一直挂有买单,这协助支撑美元.

美元/日圆JPY=最新报约78.13日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐