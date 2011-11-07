亚太执行长看好亚洲消费力,最担心腐败问题--调查

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月3日电---普华永道针对亚太地区执行（CEO）调查发现，未来10年，亚洲市场的消费能力或将超越当地工厂的低成本优势，成为吸引企业在该地区扩张业务的重要因素。
26个国家约320名CEO接受了这项调查，结果发现逾半数CEO对未来三到五年营收增长“非常有信心”，该比例较一年前的调查结果略有上升。
超过40%的CEO称，他们单项最大增长机遇来自亚洲消费力的增强，尤其是在中国。
普华永道全球主席戴瑞礼（Dennis Nally）称：“CEO认为，亚太国家未来将从‘制造国’变为‘制造和消费’市场。”
亚太经合组织（APEC）CEO峰会下周将在夏威夷举行，调查是为峰会展开的，获得了来自该组织21个成员国企业的回应。
CEO们表示，就中期而言，他们最担心的是腐败，此後才是美国经济增长放缓、贸易壁垒、大宗商品价格波动及融资问题。他们最不担心的是气候变化的影响，仅3%的受访者称这一因素会严重阻碍经济增长。
中国投资话题最受关注，44%的CEO称，未来三到五年，中国是他们最大的投资目的地，其次是美国，此後还有澳大利亚、新加坡、印尼和新西兰。（完）
--编译：黎黎;发稿：张家伟
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9