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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 10:41 BJT

〔中国钢铁〕首钢董事长朱继民表示,中国仍希望改变铁矿石定价方式

路透天津11月6日电---中国最大钢铁制造商首钢集团的董事长朱继民周日说,中国仍然希望主要国外供应商能改变定价方式.中国是全球最大铁矿石消费国.

"矿商对于(改变定价机制)已表达积极态度,中国钢企也应该有同样积极的看法,"朱继民在一场行业会议的间隙对记者说.他同时也是中国钢铁工业协会会长.

朱继民说他希望买卖双方可以达成一个较佳的长期定价解决方法,他补充道"目前最大的进步是,连矿商都开始仔细思考这个议题."

"我无法下定论(将恢复长期定价),我们只能理性地来解决这个问题,"他说.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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