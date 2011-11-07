《即时观点3》台湾10月进出口优于市场预期,CPI增幅温和

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透台北11月7日电---台湾财政部周一公布,10月出口金额较上年同期成长11.7%,受惠台塑化(6505.TW)恢复油品出口;进口较上年同期则成长11.8%;分别高于市场预期的成长5.0%及8.2%.
同时间,主计处公布,10月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.22%,大致符合路透调查的成长1.28%.趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长5.93%.
台湾10月贸易收支为顺差33.2亿美元,上月为顺差17.8亿美元.
台湾10月出口至中国(含香港)地区较上年成长8.2%,对美国及欧洲则为成长11.9%以及6.1%.9月时分别为成长12.0%,3.8%以及8.8%.
参看进出口数据细节,请点选[ID:nCT0416818];参看CPI,请点选[ID:nCT0416802]
**市场评论**
--MOODY'S ANALYTICS总经分析师KATRINA ELL:
10月出口成长表现不错,不过难关还没过.先行指标--外销订单已指出消费需求将进一步趋软,第四季的传统旺季也是疲弱.
因为食品价格趋于温和,所以通膨略微压回.对于出口导向的经济体,全球需求趋疲将有助缓和明年来自需求面的压力.就此而言,央行将维持宽松的货币政策一段时间.
--宝华综合经济研究院资深策略分析师 程裕城:
10月贸易数据比市场预期高很多,主要是因为大家没有估算到台塑复工的部份.这是一次性的因素,并没有改变台湾出口成长趋缓的事实.第四季出口成长可能只仅有0-5%.
11月及12月的挑战会来自于泰国水患的影响.我们预期台湾央行将维持利率不变一段时间,除非经济受到美欧的严重拖累.
--台新投顾分析师 王凯民:
出口:欧美景气虽有趋缓疑虑,惟双i(ipad iphone)产品依然热卖,以致资讯通信产品持续大增29.8%,超乎预期;不过电子产品年增率仅1.8%,电子业有集中于Apple产品的趋势.整体而言,10月出口年增率11.7%,超乎高于市场预期5.0%,惟随欧美消费可能逐渐减缓,预期台湾外贸动能亦将减弱.
进口:农工原料因出口引申需求,10月年增17.0%,而随内需消费增强,进口消费品更增20.9%,不过资本设备因厂商投资意愿下滑,大减15.8%,预期第四季固定投资将持续衰退.
物价:消费者物价指数(CPI)10月年增率1.22%,低于市场预期之1.34%;主因油价与食品价格略低于预期,整体年增率由上月1.37%略呈下滑趋势,加以核心CPI仅增1.49%,1-10月亦仅增1.1%,通膨压力减弱,台新预期中央银行第四季仍将维持利率不变.
--永丰金证券总经分析师 陈若昕:
10月出口数据优于我们预期,主要受惠于圣诞拉货订单涌现.不过,预料欧美的急单需求不会延续太久,因欧美的制造业采购经理人PMI指数已连续数月跌破50,预估未来景气仍持续疲弱,接下来几个月还是要看中国表现.
10月消费者物价指数(CPI)比预期低,因去年台风豪雨使得基期较高;而在接下来几个月中,受到去年基期较低影响,预料CPI未来仍有上升的可能.不过,整体而言,台湾CPI数据温和,没有什麽通膨问题,预料全年CPI应会落在1.3-1.4%间.
**市场反应**
--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘贬8.3分至30.108台币.
--台股加权股价指数.TWII收升0.24%,报7,621.72点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.mof.gov.tw/mp.asp?mp=1)
--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾官方最新预估,2011年的CPI年增率为1.51%,明年全年估为1.12%.
--主计处预估,今年全年出口年增率为13.18%,明年预估为成长6.68%;进口年增率今年估为13.27%,明年估为6.25%.
--中央银行9月底决议将官方利率暂时维持在1.875%不变.由于通膨温和,实质经济成长疲软,各方认为央行未来将维持此利率很长一段时间.
--主计处预估,今年全年经济成长率4.56%,明年仅有4.38%.
--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)
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--撰写 台北记者组; 审校 杨淑祯/张喜良
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。