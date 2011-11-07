《即时观点3》台湾10月进出口优于市场预期,CPI增幅温和

路透台北11月7日电---台湾财政部周一公布,10月出口金额较上年同期成长11.7%,受惠台塑化(6505.TW)恢复油品出口;进口较上年同期则成长11.8%;分别高于市场预期的成长5.0%及8.2%.

同时间,主计处公布,10月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.22%,大致符合路透调查的成长1.28%.趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长5.93%.

台湾10月贸易收支为顺差33.2亿美元,上月为顺差17.8亿美元.

台湾10月出口至中国(含香港)地区较上年成长8.2%,对美国及欧洲则为成长11.9%以及6.1%.9月时分别为成长12.0%,3.8%以及8.8%.

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**市场评论**

--MOODY'S ANALYTICS总经分析师KATRINA ELL:

10月出口成长表现不错,不过难关还没过.先行指标--外销订单已指出消费需求将进一步趋软,第四季的传统旺季也是疲弱.

因为食品价格趋于温和,所以通膨略微压回.对于出口导向的经济体,全球需求趋疲将有助缓和明年来自需求面的压力.就此而言,央行将维持宽松的货币政策一段时间.

--宝华综合经济研究院资深策略分析师 程裕城:

10月贸易数据比市场预期高很多,主要是因为大家没有估算到台塑复工的部份.这是一次性的因素,并没有改变台湾出口成长趋缓的事实.第四季出口成长可能只仅有0-5%.

11月及12月的挑战会来自于泰国水患的影响.我们预期台湾央行将维持利率不变一段时间,除非经济受到美欧的严重拖累.

--台新投顾分析师 王凯民:

出口:欧美景气虽有趋缓疑虑,惟双i(ipad iphone)产品依然热卖,以致资讯通信产品持续大增29.8%,超乎预期;不过电子产品年增率仅1.8%,电子业有集中于Apple产品的趋势.整体而言,10月出口年增率11.7%,超乎高于市场预期5.0%,惟随欧美消费可能逐渐减缓,预期台湾外贸动能亦将减弱.

进口:农工原料因出口引申需求,10月年增17.0%,而随内需消费增强,进口消费品更增20.9%,不过资本设备因厂商投资意愿下滑,大减15.8%,预期第四季固定投资将持续衰退.

物价:消费者物价指数(CPI)10月年增率1.22%,低于市场预期之1.34%;主因油价与食品价格略低于预期,整体年增率由上月1.37%略呈下滑趋势,加以核心CPI仅增1.49%,1-10月亦仅增1.1%,通膨压力减弱,台新预期中央银行第四季仍将维持利率不变.

--永丰金证券总经分析师 陈若昕:

10月出口数据优于我们预期,主要受惠于圣诞拉货订单涌现.不过,预料欧美的急单需求不会延续太久,因欧美的制造业采购经理人PMI指数已连续数月跌破50,预估未来景气仍持续疲弱,接下来几个月还是要看中国表现.

10月消费者物价指数(CPI)比预期低,因去年台风豪雨使得基期较高;而在接下来几个月中,受到去年基期较低影响,预料CPI未来仍有上升的可能.不过,整体而言,台湾CPI数据温和,没有什麽通膨问题,预料全年CPI应会落在1.3-1.4%间.

**市场反应**

--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘贬8.3分至30.108台币.

--台股加权股价指数.TWII收升0.24%,报7,621.72点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾官方最新预估,2011年的CPI年增率为1.51%,明年全年估为1.12%.

--主计处预估,今年全年出口年增率为13.18%,明年预估为成长6.68%;进口年增率今年估为13.27%,明年估为6.25%.

--中央银行9月底决议将官方利率暂时维持在1.875%不变.由于通膨温和,实质经济成长疲软,各方认为央行未来将维持此利率很长一段时间.

--主计处预估,今年全年经济成长率4.56%,明年仅有4.38%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)

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