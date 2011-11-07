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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:14 BJT

〔台湾数据〕10月CPI年增率1.22%,大致符合市场预期

路透台北11月7日电---台湾主计处周一公布,10月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.22%,大致符合路透调查的成长1.28%.

10月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长5.93%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

10月 9月

CPI(较上年同期) +1.22 +1.37r

路透调查(较上年同期) +1.28 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.02 +0.10

核心CPI(较上年同期) +1.49 +1.19r

WPI(较上年同期) +5.93 +5.13r

注:r代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 张喜良

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