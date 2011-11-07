〔表格〕台湾10月出口较上年同期成长11.7%,远高于市场预期

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透台北11月7日电---台湾财政部周一公布,10月出口金额较上年同期成长11.7%,受惠台塑化(6505.TW)恢复油品出口;进口较上年同期则成长 11.8%;分别高于市场预期的成长5.0%及8.2%.
10月贸易收支为顺差33.2亿美元,上月为顺差17.8亿美元.
台湾10月出口至中国(含香港)地区较上年成长8.2%,对美国及欧洲则为成长11.9%以及6.1%.9月时分别为成长12.0%,3.8%以及8.8%.
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI
2011年
10月 +11.7 +11.8 +33.2
9月 +9.9 +10.8 +17.8
8月 +7.2 +6.4 +26.3
7月 +17.6 +14.0 +33.4
6月 +10.8 +12.5 +13.8
5月 +9.5 +19.3 +12.2
4月 +24.6 +25.7 +29.6
3月 +16.7 +16.7 +17.7
2月 +27.3 +28.7 +9.2
1月 +16.6 +22.0r +18.8
2010年
12月 +19.1 +21.4 +16.1
11月 +21.8 +33.8 +4.1
10月 +21.9 +27.9 +29.8
9月 +17.5 +25.0 +17.7
8月 +26.6 +28.0 +22.6
7月 +38.5 +42.7 +21.6
6月 +34.1 +40.4 +14.0
5月 +57.9 +71.4 +32.5
4月 +47.8 +52.6 +25.5
3月 +50.1 +80.3 +15.0
2月 +32.6 +45.8 +8.997
1月 +75.8 +115.5-r +24.9
注: r为修正值. (完)
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--记者 高洁如; 撰写 张雅菁; 审校 曾祥进
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。