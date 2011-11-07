〔标题新闻〕英国当季经济面临严重萎缩风险,因服务业放缓--顾问暨会计集团BDO

德国数据：12月工业订单较前月增长5.2%，录得两年半最大按月增幅
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
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德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8