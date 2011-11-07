〔电信产业〕欧盟调查三星及苹果互控侵权诉讼案是否有违反垄断法

路透布鲁塞尔11月4日电---欧盟监管当局正在对三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)进行调查,评估双方在针对智慧型手机和平板电脑专利侵权一事的全球性诉讼中,是否违反了欧盟的反垄断法.

两家公司目前在10个国家卷入逾20宗法律纷争.

欧盟执委会周五在一项声明中表示,"关于移动通话领域中"不得不使用技术(standards-essential)"专利的实施情况,(欧盟)执委会确已要求苹果和三星提供相关讯息...这种要求提供讯息的做法,是反垄断调查中的标准程序,执委会可确立案件的相关事实.目前阶段,我们没有更进一步的评论."

不得不使用的技术专利,意味着已被纳入国际通行技术标准,就三星和苹果一案而言,指的是3G和通用移动通信系统(UMTS)技术.

三星发布声明说,该公司对于无线标准相关的专利,"向来承诺会遵循公平、合理以及无歧视的授权条款".

"我们已接到欧盟执委会有关提供讯息的要求,会全力配合,"三星说.

苹果则不愿对此事置评.(完)