〔路透调查〕初级交易商将加拿大央行下次升息时间的预期延後

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
* 四家交易商延後下次升息时间的预期
* 没有交易商预期下一步为降息
记者 Claire Sibonney/Andrea Hopkins 编译 王冠中
路透多伦多11月4日电---加拿大初级交易商再次将加拿大央行下次升息的预期时间往後推,因全球经济持续面临阻力,另加拿大国内成长降温.
路透调查周五显示,加拿大12家初级交易商中有七家预期加拿大央行明年将恢复升息.
其馀的交易商预期加拿大央行将参照美国联储储备理事会(美联储,FED)的做法,在2013年前维持利率不变.
自10月7日的类似调查以来,有四家初级交易商改变了预估,符合了进来普遍的利率"有更长时间在偏低水准"的看法.
调查是在加拿大公布10月就业报告後进行.该数据显示,10月就业人口意外减少,几乎尽数回吐9月的增幅,确认了经济正在放缓的预期.[ID:nCN2008493]
初级交易商也消化了加拿大央行总裁卡尼对于欧洲可能陷入衰退以及美国将持续疲弱的警告,央行上周下修了第四季经济成长预估.
尽管预估低迷,但没有交易商认为加拿大央行下一步行动会是降息.(完)
--译文审校 孙茉莉
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。