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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 10:36 BJT

〔路透调查〕初级交易商将加拿大央行下次升息时间的预期延後

* 四家交易商延後下次升息时间的预期

* 没有交易商预期下一步为降息

记者 Claire Sibonney/Andrea Hopkins 编译 王冠中

路透多伦多11月4日电---加拿大初级交易商再次将加拿大央行下次升息的预期时间往後推,因全球经济持续面临阻力,另加拿大国内成长降温.

路透调查周五显示,加拿大12家初级交易商中有七家预期加拿大央行明年将恢复升息.

其馀的交易商预期加拿大央行将参照美国联储储备理事会(美联储,FED)的做法,在2013年前维持利率不变.

自10月7日的类似调查以来,有四家初级交易商改变了预估,符合了进来普遍的利率"有更长时间在偏低水准"的看法.

调查是在加拿大公布10月就业报告後进行.该数据显示,10月就业人口意外减少,几乎尽数回吐9月的增幅,确认了经济正在放缓的预期.[ID:nCN2008493]

初级交易商也消化了加拿大央行总裁卡尼对于欧洲可能陷入衰退以及美国将持续疲弱的警告,央行上周下修了第四季经济成长预估.

尽管预估低迷,但没有交易商认为加拿大央行下一步行动会是降息.(完)

--译文审校 孙茉莉

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