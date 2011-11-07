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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 11:29 BJT

〔台湾债市〕RP利率不变,续作顺利且本周可望持稳

路透台北11月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一不变.尽管有40亿台币的南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,交易商提前做好准备,续作颇为顺利,本周料在无大型紧缩因子影响下,RP利率可望稳于区间.

资金调度人士表示,今日整体市场供需平稳,资金宽裕但不至浮滥,因投信业虽有余钱流入,仍优先承作收益较佳的公司债,接近尾盘时,才愿意以多馀资金承作公债附买回交易.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日相同.

交易商统计,周四(10日)有远东商银金融债交割,金额35亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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