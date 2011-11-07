〔台湾债市〕RP利率不变,续作顺利且本周可望持稳

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透台北11月7日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一不变.尽管有40亿台币的南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,交易商提前做好准备,续作颇为顺利,本周料在无大型紧缩因子影响下,RP利率可望稳于区间.
资金调度人士表示,今日整体市场供需平稳,资金宽裕但不至浮滥,因投信业虽有余钱流入,仍优先承作收益较佳的公司债,接近尾盘时,才愿意以多馀资金承作公债附买回交易.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日相同.
交易商统计,周四(10日)有远东商银金融债交割,金额35亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9