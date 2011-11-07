《美国金融分析》前次风暴经验记忆犹新,可充当应对欧债危机利器

* 社会大众对金援的不满令美国可用选项受限

* 美联储将重新扮演最後贷款人角色

* 超级金管机构将加强对大型业者监督

路透华盛顿11月6日电---随着欧债危机一步步向欧元区分裂发展,美国金融监管高层或许正忙着翻出上次危机落幕後就冷落一旁的紧急应对手册.

不过金管高层不会忘记,美国社会大众仍对2008-09年大举金援华尔街行动感到忿忿不平.

万一欧洲主权债务问题恶化成为严重的信贷市场冻结事件或是更惨,美国联邦储备理事会(FED,美联储)及奥巴马政府应该能够动用许多当年美国金融危机高峰时用过的工具.

前几年的经验教训以及监管机构之间协调合作关系改善,将让美国当局占有一些好处.

但美国政府不太可能再设立一个新的援助基金,像三年前用来注资美国银行业、保险商及汽车厂商的7,000亿美元不良资产救助计划(TARP).

许多美国民众不分党派都仍对此事感到愤怒,他们认为这是在一般百姓失去工作、房屋及存款之际,为华尔街业者高层提供保护.这股广泛的不满情绪催生了茶党政治势力崛起,并成为目前美国各地"占领华尔街"抗议活动的助燃力.

"我们现在更加受到限制.社会大众认定TARP是一个很糟的计画,尽管它是有效的计画,"布鲁金斯学会金融政策研究学者Douglas Elliott称.

"因为社会大众极度痛恨TARP,要再度向银行注资将会非常困难,即使这是明智之举,"他表示.

基于近年来强化金融业及监管规定的行动,美国爆发全面金融危机的可能性似乎不高,但美国官员敦促欧洲领袖对欧元区银行业设好强力防火墙.

美国监管当局曾表示,美国银行业者在欧洲主权债的直接曝险极低,但美国经纪交易公司明富环球(MF Global)垮台事件提醒了世人,危机总是会让隐藏的问题曝光.

直接曝险不是最大隐忧.美国金融机构与欧洲银行业的财务关系庞大,特别是与法国、德国及意大利.

如果欧债问题引发金融危机及欧洲经济严重衰退,美国将受到冲击.

**联储会出手相救?**

虽然为银行业者再设立一个新的援助基金恐怕难以获得政治上的通过,但美联储几乎肯定会扩大其安全网.

美联储将重又扮演其最後放款人的角色,接受高品质的担保品来提供流动性,以缓解银行融资压力.美联储同海外央行开展外汇互换,在国际上提供美元流动性以防范美元融资紧张.

在2007-2009年金融危机期间,美联储使出浑身解数,搬出一系列非常规措施.其中包括支持贝尔斯登廉价出售给摩根大通,以及确保金融公司能源源不断获得短期融资的其他计划.

于去年颁布的多德-弗兰克(Dodd-Frank)监管法对美联储在非常时期的权力加以限制.该法案的目标之一便是要防范未来危机的发生.

现在,采取特别措施前必需获得美国财政部批准,且美联储不能再对单独的公司进行援助.不过若欧洲危机来势汹汹席卷美国,那毫无意外财政部定会批准联储的行动.

分析师称,美国联邦存款保险公司(FDIC)的临时贷款担保计划可能也有用处.

**FSOC将加强审查**

国会创建了一个超级监管机构--金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council,FSOC),以发现危及更广泛金融体系的潜在风险.

财政部长盖特纳负责该委员会,该委员会有权确定哪些大型金融公司具有系统重要性,并要求其增加资本金.

FSOC可以仔细分析各公司在欧洲银行业和欧元区主权债上的曝险,以判定是否会导致连锁反应.

"如果我是盖特纳,那麽我将召集监管者并告诉他们,要对这些曝险展开严格检查,"Potomac Research Group分析师Terry Haines说道.

近期发生的银行援救案还历历在目,且明年美国就要大选,此时推出任何援救措施都势必会招致批评.不过若金融系统重蹈前次危机,那麽公众也会更加认可遏制金融风暴的各种努力.

"公众并不愿意有太多的干预,这一点不假,不过若金融市场崩塌,当局也别无他法只有展开行动."美国纽约大学经济学教授Mark Gertler说道.