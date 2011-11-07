〔日本股市〕早盘收跌,希腊问题令投资人保持审慎

路透东京11月7日电---日本股市日经指数周一早盘下跌,因欧洲债务问题的不确定性打击信心,促使部分投资人在周五大涨後获利了结.

希腊总理和反对党领袖周日达成协议,将成立新的联合政府以通过欧元区纾困案.[ID:nCT0416522]

"希腊出现最糟情况的可能性降低,但部分投资人还不是那麽肯定,"冈三证券的投资策略主管Hideyuki Ishiguro说.

日经指数.N225早盘收跌0.6%至8,752.64点,回吐上周五大涨近2%的部分涨幅,但仍守在25日移动均线8,736点上方,该水准被视为支撑.

东证股价指数.TOPX跌0.6%至747.92点.(完)