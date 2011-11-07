《热点透视》全球经济仍孱弱,欧洲放缓威胁犹存

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell; 编译 戴素萍
路透伦敦11月4日电---市场对希腊公投缩手报以掌声,且乐见欧洲央行降息.但欧元区危机早已损及成长.一大问题将是美国和亚洲是否能挺得住,或者是跟着欧洲向下沉沦.
欧洲的衰退力道看来已经不小.IHS Global Insight料将下调目前对欧元区2012年仅小增0.3%的成长率预估.而且有两大问题.其一,财政撙节已经成为欧元区多数国家的必要举措.甚至连法国都承诺要加紧努力.短期而言,政府支出和加税正在损及经济成长.
其二,信心已然崩跌.当欧元区的前途充满疑问时,企业不再投资和增聘员工.银行可能会大规模减记.违约威胁罩顶,无论是有序还是无序,银行将缩减资产负债表,而不是发放更多贷款.而除了政府以外,现在还有谁想要借款?
更进一步的风险在于欧洲放缓情况蔓延开来.欧洲发生衰退,代表亚洲的出口需求减少.商品需求--以及价格--可能减弱.尽管金融市场今天欢欣鼓舞,但接下来欧元区的戏码极有可能造成新的恐慌,令欧元区引发的震荡成为全球性问题.
最重要的问题则是美国和中国能否为全球经济降压.美国相对较为封闭的经济有所帮助.出口相当于美国国内生产总值(GDP)的比重不到13%.而从某个方面来讲,全球疑虑有助于美国经济复苏:美债收益率极低,使得抵押贷款变得便宜,且协助稳定房市.
但整体来看,资本流动对亚洲和新兴国家而言则是个特殊的风险.当欧元疑虑升高时,投资人会再次将资金撤出新兴市场资产.像这种避险资金流动造成新兴市场的币值走弱,融资变得困难,且可能导致滞胀,土耳其的情况已经可见一斑.
欧洲危机理所当然让全世界担心不已,迫切需要全球作出回应,但决策者必须小心应对.通胀压力已经迫使多数新兴国家政策紧缩,美国第三轮量化宽松则将冒着加重这股压力的风险.然20国集团(G20)力推中国允许人民币加快升值的作法很对.此举将有助于全球和中国之间的贸易重新平衡,并抑制中国通胀,而不是向饱受危机之苦的世界大量注入中国出口产品.
整体而言,情况堪忧.这个世界仍在汲汲营营地努力摆脱衰退,经不起欧洲爆发另一场衰退.全球经济成长面临的风险货真价实.(完)
--译文审校 艾茂林
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。