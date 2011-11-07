〔路透基点〕台湾台虹科技15亿台币循环贷款案启动--RLPC

路透香港11月7日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,台湾银行和台北富邦银行已经展开台湾上市公司台虹科技相当于15亿台币的循环信用贷款.台湾银行与台北富邦银行为本贷款案的委托主办行兼额度分配行.

台湾银行为贷款管理行,台北富邦银行为文件管理行.

这项无担保贷款年限为三年,可选择延期两年,可用台币或美元.

贷款利率与借款人的税前净利相连结:

如果借款人的税前净利等于或大于零,贷款利率为次级市场商业票据利率或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75基点.

如果借款人的税前净利小于零,贷款利率为次级市场商业票据利率或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码85基点.

起始利率为75基点.

台币贷款的税前利率不得低于1.6%;美元贷款部分则是如果台北银行间美元利率(TAIFX)和LIBOR利差超过30基点,借款人将支付超出部分的利息.

这项循环信用贷款三年後到期时需一次偿还本金.如果动用了延期选项,贷款将从第42个月起分四期平均偿还,每半年偿还一次.

贷款将作为营运资本.

银行分为三种等级受邀参贷,最後回复截止期限为12月初.

台虹科技生产软性铜箔基层板及保护胶片.(完)