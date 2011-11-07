〔路透基点〕台湾台虹科技15亿台币循环贷款案启动--RLPC

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透香港11月7日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,台湾银行和台北富邦银行已经展开台湾上市公司台虹科技相当于15亿台币的循环信用贷款.台湾银行与台北富邦银行为本贷款案的委托主办行兼额度分配行.
台湾银行为贷款管理行,台北富邦银行为文件管理行.
这项无担保贷款年限为三年,可选择延期两年,可用台币或美元.
贷款利率与借款人的税前净利相连结:
如果借款人的税前净利等于或大于零,贷款利率为次级市场商业票据利率或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码75基点.
如果借款人的税前净利小于零,贷款利率为次级市场商业票据利率或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码85基点.
起始利率为75基点.
台币贷款的税前利率不得低于1.6%;美元贷款部分则是如果台北银行间美元利率(TAIFX)和LIBOR利差超过30基点,借款人将支付超出部分的利息.
这项循环信用贷款三年後到期时需一次偿还本金.如果动用了延期选项,贷款将从第42个月起分四期平均偿还,每半年偿还一次.
贷款将作为营运资本.
银行分为三种等级受邀参贷,最後回复截止期限为12月初.
台虹科技生产软性铜箔基层板及保护胶片.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9