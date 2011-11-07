〔台湾个股〕宏达电明年同步投资新兴市场及欧美市场--执行长

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透台北11月7日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周一表示,明年在新兴市场与美欧市场的投资规模,将大致相当.此外,对于买进专利持开放态度但目前无明确计划.
宏达电执行长周永明接受媒体联访时并称,明年将推出新款平板电脑;且明年将进一步加深与美国电信公司Sprint(S.N)合作销售EVO手机.
宏达电上月发布财测表示,预估第四季营收将较去年同期成长20-30%,此目标低于市场预期.疲弱的第四季展望引发部份券商调降目标价,且关注明年面对市场竞争更为激烈的因应策略.[ID:nCT0413096]
在智慧型手机市场大战中,三星电子(005930.KS)在7-9月当季出货较上季跳增44%,达到2,780万支,市占率23.8%,一举超越苹果(AAPL.O)的1,710万部iPhone,成为全球龙头.
宏达电预估第四季销售量为1,200-1,300万支,较上年同期成长31-42%,但略低于第三季的1,316万支.
宏达电今日收盘%,报台币;加权股价指数.TWII%.(完)
--记者 詹颖颐;撰写 张雅菁; 审校 杨淑祯/乔艳红
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
恶劣天气造成的航运中断，使得今年1月从澳洲黑德兰港发往中国的铁矿石货运量较前月下降7.8%。(完) (编译 张明钧/王颖；审校 于春红)