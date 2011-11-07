〔台湾个股〕宏达电明年同步投资新兴市场及欧美市场--执行长

路透台北11月7日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周一表示,明年在新兴市场与美欧市场的投资规模,将大致相当.此外,对于买进专利持开放态度但目前无明确计划.

宏达电执行长周永明接受媒体联访时并称,明年将推出新款平板电脑;且明年将进一步加深与美国电信公司Sprint(S.N)合作销售EVO手机.

宏达电上月发布财测表示,预估第四季营收将较去年同期成长20-30%,此目标低于市场预期.疲弱的第四季展望引发部份券商调降目标价,且关注明年面对市场竞争更为激烈的因应策略.[ID:nCT0413096]

在智慧型手机市场大战中,三星电子(005930.KS)在7-9月当季出货较上季跳增44%,达到2,780万支,市占率23.8%,一举超越苹果(AAPL.O)的1,710万部iPhone,成为全球龙头.

宏达电预估第四季销售量为1,200-1,300万支,较上年同期成长31-42%,但略低于第三季的1,316万支.

宏达电今日收盘%,报台币;加权股价指数.TWII%.(完)