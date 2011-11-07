日本新政府支持率跌破50%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月7日电---媒体民调显示，日本首相野田佳彦政府9月刚上台，如今支持率已跌破50%，有80%的受访者不满于政府在泛太平洋战略经济夥伴关系协定(TPP)问题上的解释。
《每日新闻》周一公布的民调称，野田佳彦支持率已下滑至42%，前次调查中为50%。
共同社周日发布的民调中，野田佳彦支持率为47.1%，明显低于一个月前的54.6%。
共同社民调中，有近80%的受访者认为，政府未充分向民众阐释，若日本加入泛太平洋战略经济夥伴关系协定，将产生怎样的影响。
日本媒体称，野田佳彦可能将宣布决定参与协商TPP规则。根据该协定，成员国之间原则上免除关税。
日本工业部门呼吁政府加入该协定，但农业部门对此强烈抵制，因该行业长期以来得益于日本对进口农产品的高关税措施。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9