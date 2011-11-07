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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 11:35 BJT

〔东京美债〕债券价格小跌,希腊协议组成联盟纾缓疑虑

路透东京11月7日电---美国公债周一在亚洲市场下跌,希腊政党达成协议将组成暂时性的联盟,以期在提早大选以前批准欧元区的援助方案,纾缓立即陷入失序违约的疑虑.

指标10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)高见2.08%,但随後拉回至约2.06%,纽约尾盘时报2.04%.

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