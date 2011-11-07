《热点透视》美联储对就业市场看法或有过度悲观之嫌

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 张明钧
路透纽约11月4日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)的预测人员对美国就业情势可能过度悲观.根据最新就业报告,美国10月非农就业岗位只增加了8万个.但民间部门表现较佳,且前几个月的数据有向上修正.在劳工成本仍低于2008年水准的情形下,就业市场改善的速度可能要比FED预期来得快.这对于失业民众来说是一大福音,也可能有利于美国总统奥巴马的连任之路.
非农就业岗位的增幅需要达到每月10万至12万个,才能够吸收美国新增的劳动人口;该数据近几个月来虽持续低于上述水准,但可能有些误导之嫌.过去几个月来,修正後的数据让整体情势看来更形乐观,但这些修正数据并未得到太多关注.举8月数据为例,原先公布的数据为当月没有新增非农就业岗位,但最新修正的估值则为增加10.5万个.
以此观之,10月就业报告的细节大多令人感到振奋.尽管建筑业的工作机会流失,但民间部门仍增加了10.4万个工作岗位.政府裁撤了2.4万个职位,多数是州层级的教育以外的工作.整体政府就业岗位数量现已回到2006年的水准.由于民间就业增加最终会惠及公部门的多数领域,因此这样的人力资源调整是朝正面发展.更令人满怀期待的是,长期失业人口减少了36.6万人.这可能只是短暂现象,但数字大到令人不容忽视,也是朝正确的方向推进.
自2010年10月以来,失业率已经下滑0.7个百分点,据此速度推算,2012年10月失业率可望降至8.3%,低于FED本周最新预估2012年第四季时的8.5-8.7%,而这时也已经接近下届美国总统大选投票日.
美国第三季生产率强劲成长3.1%,在此同时名义单位劳动成本较2008年峰值下滑2.6%,经通胀调整後更是下滑6.9%.若按照这样的趋势发展,来年民间部门可望加速创造就业.若能够在一年的时间内让失业率压低至近8%,可望略为减轻奥巴马所担负的压力.(完)
美国10月非农就业数据报导,请点选[ID:nCN1199526][ID:nCN1198722]
--编译 张明钧;审校 龚芳
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。