《热点透视》美联储对就业市场看法或有过度悲观之嫌

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 张明钧

路透纽约11月4日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)的预测人员对美国就业情势可能过度悲观.根据最新就业报告,美国10月非农就业岗位只增加了8万个.但民间部门表现较佳,且前几个月的数据有向上修正.在劳工成本仍低于2008年水准的情形下,就业市场改善的速度可能要比FED预期来得快.这对于失业民众来说是一大福音,也可能有利于美国总统奥巴马的连任之路.

非农就业岗位的增幅需要达到每月10万至12万个,才能够吸收美国新增的劳动人口;该数据近几个月来虽持续低于上述水准,但可能有些误导之嫌.过去几个月来,修正後的数据让整体情势看来更形乐观,但这些修正数据并未得到太多关注.举8月数据为例,原先公布的数据为当月没有新增非农就业岗位,但最新修正的估值则为增加10.5万个.

以此观之,10月就业报告的细节大多令人感到振奋.尽管建筑业的工作机会流失,但民间部门仍增加了10.4万个工作岗位.政府裁撤了2.4万个职位,多数是州层级的教育以外的工作.整体政府就业岗位数量现已回到2006年的水准.由于民间就业增加最终会惠及公部门的多数领域,因此这样的人力资源调整是朝正面发展.更令人满怀期待的是,长期失业人口减少了36.6万人.这可能只是短暂现象,但数字大到令人不容忽视,也是朝正确的方向推进.

自2010年10月以来,失业率已经下滑0.7个百分点,据此速度推算,2012年10月失业率可望降至8.3%,低于FED本周最新预估2012年第四季时的8.5-8.7%,而这时也已经接近下届美国总统大选投票日.

美国第三季生产率强劲成长3.1%,在此同时名义单位劳动成本较2008年峰值下滑2.6%,经通胀调整後更是下滑6.9%.若按照这样的趋势发展,来年民间部门可望加速创造就业.若能够在一年的时间内让失业率压低至近8%,可望略为减轻奥巴马所担负的压力.(完)

美国10月非农就业数据报导,请点选[ID:nCN1199526][ID:nCN1198722]