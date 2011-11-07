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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:53 BJT

〔台湾央行〕共发行5,543.25亿台币存单,发行馀额减少352.75亿

路透台北11月7日电---台湾央行周一表示,今日共发行5,543.25亿台币存单,相较存单到期金额5,896亿,存单发行馀额减少352.75亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期3,356亿台币,利率为0.87%;91天期1,118.25亿台币,利率为0.93%;182天期69亿台币,利率为1.05%.此外,央行另发行364天期定期存单,金额1,000亿台币.

央行上日共发行1,204亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,726.65亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为149亿台币;至周日,累计超额准备为447亿台币,加计前期1%的超额准备为1,896亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 乔艳红

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