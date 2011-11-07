〔台湾债市〕收在平盘附近,量缩观望欧债问题与股市後续走势

路透台北11月7日电---台湾债市主要殖利率周一收在平盘附近,成交量明显萎缩.因台股在亚股普遍下跌声中逆势走高,令债市无力反映欧债危机问题的利多,交易商退场观望使得市况转趋清淡.

交易商认为,台股在这波反弹过程中落後国际,市场普遍认为大盘应有机会测试前波高点7,800点的压力,在此情形下,做多债市料将不易.但因有欧债危机与经济基本面不佳的题材支撑,殖利率也不至于弹升,因此短期债市仅能维持狭幅整理格局.

"殖利率不高不低,位置尴尬,要靠消息面来带."一证券商交易员说.

另一票券商交易员则指出,从交易气氛观察,无论多空双方的态度都意兴阑珊,债市盘整的走势可能还要维持一阵子,五年券100/6殖利率仍不脱在1.02-1.06%间整理.

台湾股市周一收高0.24%,表现优于其他地区股市,加权股价指数.TWII小幅收涨18.49点,至7,621.72点.该指数前一交易日上涨1.92%.

希腊仍在致力于降低其庞大债务,但因周五举行的G20峰会上,欧元区未能就新资金得到具体保证,市场仍对于欠缺资金来强化纾困基金感到不安.投资者亦将关注点转向另一个债台高筑的国家--意大利,令该国在迅速重新获取金融市场信任上面临压力.[ID:nCN1200374]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.56 1.0400 1.0345-1.0400 33.5

10 100/9 A00109=TWO -0.04 1.3290 1.3265-1.3358 17.5

20 100/7 A00107=TWO +0.02 1.7990 1.7980-1.7990 1.0

交易商指出,今日债市的总成交值仅52亿台币,比上周五的124亿还进一步萎缩,市况已经冷到极点.但以盘面多空操作都不宜的状况来看,债市这波锋面可能还要持续一阵子.

有一证券商交易员指出,债市大金主--邮局在上月恢复买超的动作後,交易商预期筹码因进一步被吸纳,恐令交易区间限缩在更狭幅的范围内,操作难度大为升高,乾脆退场观望.

"除非殖利率够高或够低,才会吸引交易商搭便车,不然有谁要买或卖啊."他说.

另一票券商交易员认为,不仅仅是债市量缩,台股现货与期货的交易量也都在萎缩,这显示多空双方都在酝酿动能."必须要有消息面引导,不然还是继续盘整."

根据柜台买卖中心的统计资料显示,邮局10月买进公债166.06台币,但仅卖出13.88亿,买超金额达152.18亿台币.但上月却反向小幅卖超600万台币.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7990

10 100/9 A00109=TWO 1.3290

5 100/6 A00106=TWO 1.0400

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)