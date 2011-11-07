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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 14:28 BJT

〔瑞郎汇率〕瑞士央行总裁称可能采取更多措施压抑瑞郎--报载

路透苏黎世11月6日电---瑞士央行总裁希尔德布兰德周日在一篇报纸专访中表示,如果经济前景及通缩情势发展导致有其必要时,瑞士央行已作好准备采取更多措施,拉低瑞郎汇率.

"以目前瑞郎兑欧元汇率仍然高估.我们预期瑞郎经过一段时间将进一步贬值,"瑞士报纸NZZ am Sonntag引述希尔德布兰德指出.

"否则的话,可能会导致通缩趋势,对经济造成强烈压力.如果经济前景及通缩情况发展导致有其必要,我们准备采取进一步措施,"他称.

瑞士央行9月6日针对欧元/瑞郎汇率设定1.20瑞郎下限,在那之後,瑞郎兑欧元一直在1.20-1.25区间.

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