〔台湾汇市〕台币兑美元量缩收贬8.3分,因欧债前景不明朗

路透台北11月7日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘下跌8.3分,尽管希腊将筹组联合政府,但欧债疑虑仍难消散,市场将焦点转向义大利问题,多数亚币承压整理,台币随实质抛补所带动,呈区间偏贬震荡走势.

汇银人士指出,台股今日表现相对抗跌,惟缺乏明确方向指引,台北汇市买卖力道交错,观望气氛浓厚,于汇价30.1附近,见出口商进场抛汇,逢低亦见外商、进口商承接美元部位,让台币交易区间与成交量在狭幅与窒息边缘.

"美国非农就业数据表现持平,所以市场还是偏向关注欧元区问题."一位本地银行人士称.

美国10月非农就业岗位增幅低于预期,但是失业率降至六个月低点,表明了劳动力市场的相对坚挺态势.[ID:nCN1198776]交易商对此表示,银行间并未因此掉以轻心,加上欧债好坏消息不断,料在台股厘清方向前,台币难脱盘整格局,明日交投先看在30.0-30.3元间.

台湾加权指数.TWII周一收涨0.24%至7,621.72点;外资及陆资在台股买超23.24亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超49.07亿.[ID:nCT0417028]

另外,台湾出口竞争对手国货币--韩元兑美元KRW=周一小跌,因希腊成立联合政府的前景未能让投资者感到安心,意大利公债收益率(殖利率)攀升令欧洲债务局势蒙上新的阴影.[KRW/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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