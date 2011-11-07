〔台湾汇市〕台币兑美元量缩收贬8.3分,因欧债前景不明朗

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透台北11月7日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘下跌8.3分,尽管希腊将筹组联合政府,但欧债疑虑仍难消散,市场将焦点转向义大利问题,多数亚币承压整理,台币随实质抛补所带动,呈区间偏贬震荡走势.
汇银人士指出,台股今日表现相对抗跌,惟缺乏明确方向指引,台北汇市买卖力道交错,观望气氛浓厚,于汇价30.1附近,见出口商进场抛汇,逢低亦见外商、进口商承接美元部位,让台币交易区间与成交量在狭幅与窒息边缘.
"美国非农就业数据表现持平,所以市场还是偏向关注欧元区问题."一位本地银行人士称.
美国10月非农就业岗位增幅低于预期,但是失业率降至六个月低点,表明了劳动力市场的相对坚挺态势.[ID:nCN1198776]交易商对此表示,银行间并未因此掉以轻心,加上欧债好坏消息不断,料在台股厘清方向前,台币难脱盘整格局,明日交投先看在30.0-30.3元间.
台湾加权指数.TWII周一收涨0.24%至7,621.72点;外资及陆资在台股买超23.24亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超49.07亿.[ID:nCT0417028]
另外,台湾出口竞争对手国货币--韩元兑美元KRW=周一小跌,因希腊成立联合政府的前景未能让投资者感到安心,意大利公债收益率(殖利率)攀升令欧洲债务局势蒙上新的阴影.[KRW/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.108 30.025 30.025-30.112 30.025 5.74 7.27
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.096 30.017 30.068-30.106 30.068 2.80 3.30
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.030/0.050 0.015/0.035
美元/台币六个月期 -0.170/-0.120 -0.185/-0.145
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--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9