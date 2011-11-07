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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 15:54 BJT

〔瑞郎汇率〕前瑞士央行副总裁预期瑞郎将走贬--报载

* 前瑞士央行副总裁称瑞郎遭高估

* 如果欧元区没有发生灾难,瑞郎兑欧元可能跌至1.25瑞郎

* 称目前没有通货膨胀的迫切风险

路透苏黎世11月7日电---媒体周一引述前瑞士央行副总裁布拉特纳称,只要欧元区没有发生任何重大灾难,不需要瑞士央行采取新动作,瑞郎兑欧元就可能跌至1.25瑞郎.

布拉特纳接受瑞士一家报纸专访指出,以欧元兑瑞郎在1.20瑞郎而言,欧元仍然大幅低估.

布拉特纳向TagesAnzeiger表示,欧元区若发生重大灾难,具避险性质的瑞郎将再度变得吸引人,只要欧元区没有灾难,瑞郎/欧元就可能自己跌向1.25瑞郎.

布拉特纳表示,他预期瑞郎会自行走贬,因为瑞士央行已经设下可靠的界限,任何押注瑞郎走强的人,都要面对瑞士央行的阻挠.

他并表示,目前没有通货膨胀威胁,如果瑞郎进一步升值,将削弱瑞士经济,瑞士可能失去避险地位.

布拉特纳表示,瑞士央行是否决定对瑞郎汇率设置新的上限,很大程度要看欧元区情势变化.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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