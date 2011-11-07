〔背景资料〕台湾本地银行与大陆金融机构业务结盟一览

路透台北11月7日电---台湾大型公股银行--土地银行周一表示,已与中国银行(3988.HK)(601988.SS)签署业务合作备忘录(MOU).

土银表示,董事长王耀兴与中行肖钢董事长代表双方银行,于中行北京总行进行签署仪式,并将就未来合作项目与细节进行讨论,在此次签署的MOU中,双方将在法令许可范围内,建立业务合作关系,具体合作事项包括资金业务、授信业务、贸易融资及投资业务等方面,以达互惠原则.

土地银行在台湾有149个营业据点,境外则设有国际金融业务分行(OBU)、洛杉矶分行、新加坡分行、香港分行、上海分行、纽约分行及胡志明市办事处,在土地融资、建筑融资及房屋贷款、不动产信托及证券化业务均居业界领先地位,为台湾第四大银行.

两岸经济架构协议(ECFA)签订後,台湾本地银行与大陆银行往来日益密切,在主管机关未开放参股下,银行间多以签订业务合作MOU进行,内容通常包括人民币融通、台商放款合作以及资讯相互交流等,不涉及股权.

以下是两地金融机构及其他业者合作情况:

台资金融机构 大陆金融机构 方式

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彰化银行 中国银行 MOU

(2801.TW) 交通银行 MOU

华南金控 中国银行 MOU

(2880.TW)

第一金控 交通银行 MOU

(2892.TW) 中国银行 MOU

中国农行 MOU

中国工商银行 MOU

*建设银行 MOU

兆丰金控 交通银行 MOU

(2886.TW) 中国银行 MOU

中国农行 MOU

中信金控 中国银行 MOU

(2891.TW)

台湾银行 交通银行 MOU

中国银行 MOU

南京银行 MOU

中国工商银行 MOU

建设银行 MOU

*土地银行 中国银行 MOU

台新金控 南京银行 MOU

(2887.TW) 华美银行 MOU

成都农银 MOU

合库银 中国银行 MOU

5854.TW 中国农行 MOU

国家开发银行 MOU(谈定但尚未签约)

富邦金控 紫金控股 保险合资公司

(2881.TW) 方正证券 基金管理合资公司

中信集团 融资租赁合资公司

厦门商银 投资

国泰金控 东航集团 保险合资公司

(2882.TW) 中国农行 MOU

交通银行 MOU

中国银行 MOU

新光金控 海航集团 保险合资公司

(2888.TW)

台湾人寿 厦门建发集团 保险合资公司

(2883.TW)

永丰金控 国信证券 MOU

(2890.TW) 中国华融 战略合作协议

上海证券 管理谘询顾问合同

远东银行 重庆银行 讨论签MOU

(2845.TW)

元大金控 永安期货 合作意向书

(2885.TW)

宝来证券 银河证券 计划签署

2854.TW 管理谘询顾问合同

统一证券 中国联华信托 合资成立基金公司

(2855.TW)

资料来源: 公司网站及台湾证交所讯息.(完)

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

Tuesday, 25 October 2011 18:10:28RTRS [nCT0410598] {ZH}ENDS