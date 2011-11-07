〔中国企业〕中节能太阳能科技暂停美国太阳能项目,因光伏贸易争端

路透北京11月7日电---中节能太阳能科技总经理周一表示,受到一项反倾销贸易争端影响,公司已暂停美国一项5亿美元项目计画.中节能太阳能科技是中国最大太阳能电站开发商.

中节能太阳能科技表示,原定在加州、新泽西州及德州装设中国制造电池板的太阳能发电计画,将因美国反倾销措施而不符经济效益.

中节能太阳能科技总经理曹华斌表示,假设因反倾销措施,使太阳能电池板价格在美国上涨30%,公司绝对会取消计画,因为毫无利润.

美国太阳能电池板厂商要求美国政府对中国产太阳能电池和模组课徵逾100%的关税.[ID:nCT0408096]如果美国政府课徵关税,太阳能电池价格势必跳涨,太阳能电池占上述项目约70%成本.

曹华斌表示,虽然如果没有政府补助,中节能太阳能科技投资的太阳能电站将无法创造大量获利,但他对未来深具信心."我们计画2013年进行首次公开挂牌,"他称.(完)