(重温稿)《综述》康师傅与百事结盟促股价大涨,但短期仍需面对成本及整合挑战

* 分析师称与百事合作有综效

* 但成本上涨及整合仍为前景挑战

* 股价一度升至两个半月高点,TDR涨停作收

* 康师傅计划分拆子公司上市

* 长期计划,没有时间表

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港11月7日电---挟着与百事可乐(PEP.N)结盟之势,中国内地茶饮品及方便面龙头--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周一股价表现亮眼,收盘涨逾9%.两家公司在这个交易中各获所需,投资人正面以对.不过,短期内康师傅仍将面临成本上涨以及如何令百事中国业务转亏为盈等挑战.

康师傅以子公司5%的股权换来了百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权,而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得了康师傅广大的通路,一旦子公司转盈仍可注记获利.市场及分析师认为,对于康师傅来说此将令其产品线更加完整,并随同百事得以挑战碳酸饮料龙头--可口可乐(KO.N).

"(此交易)对百事是很好的,因为装瓶厂毛利不高,劳工成本、租金成本更是让情况雪上加霜...康师傅这家台湾公司善于削减获利及创造利润."上海China Market Research Group(CMR)创办人雷小山说,"百事可以摆脱不赚钱的业务,康师傅则是可以拓展产品线,绝对是双赢的交易."

野村国际发布报告指出,"长期而言,此交易对康师傅有利...在各自划定山头的饮料市场,此举让康师傅有更大的议价能力,也在未来市场整合时获得较好的位置."

康师傅上周五宣布将以子公司康师傅饮品9.5%权益,收购百事可乐在中国的装瓶厂.在此协议下,康师傅将获得百事可乐旗下纯果汁品牌纯果乐(Tropicana)、运动饮料Gatorade在中国的独家分销及销售权,而百事可乐碳酸饮料则由康师傅负责装瓶业务,两家公司共同制造及分销.[ID:nCH0085893]

投资人对康师傅不费银弹取得更广大的产品报以掌声,康师傅收盘大涨9.37%至22.75港元,盘中一度大涨至两个半月来高点23.80港元,表现远胜于香港恒生指数.HSI0.83%跌幅;该股过去一个月来升9.70%;在台湾挂牌的康师傅台湾存托凭证(TRD)则以涨停作收,报43.5台币.

**百事中国待转盈**

然而,这项"鱼帮水、水帮鱼"的交易也并非一无隐患.

野村国际在报告中指出,2009年当大多数饮料厂赚钱之际,百事可乐中国业务即录得亏损.而2010年通膨压力尚称温和时,百事中国亏损情况比预期严重.这显示除了成本上升压力外,百事中国业务还面临行销成本高、管理层能力等问题.

"我们相信康师傅或许需要花费很大的努力,甚至要多年後才能开花结果."野村证券分析师刘洋在报告中写道.

根据康师傅资料,持有百事中国24家装瓶厂权益的CBL公司,2009及2010年亏损分别为1.757亿美元以及1.756亿美元.

一不愿具名饮料界人士则说,"百事的问题不在产品,他们的产品很好,是公司的行销和策略方向有问题."

而与此交易相关的投资银行界人士也表示,若不在中国找一个夥伴,百事不是得看着中国的业务继续亏钱,就是得考虑退出这个市场.

在中国市场,可口可乐选择与中粮集团下属的中国食品(0506.HK)合作;而拥有"Miller"等品牌的SABMillerSAB.L则是选择与香港华润创业(0291.HK)合资,旗下的华润雪花啤酒在中国市占率最大.

分析师表示,目前原材料价格仍持续高涨,相关事业毛利仍相当程度地承压.若双方合并时百事可乐装瓶厂仍呈现亏损,势必会影响康师傅获利.特别是原材料涨势不歇,已让康师傅本身毛利受压.

康师傅下周将公告第三季业绩;公司中期净利为2.29亿美元,较上年同期成长15.89%,基本符合市场预期的2.37亿,但总毛利率按年下滑4.89个百分点至26.14%且下半年仍承压.[ID:nCH0075365]

**子公司长远计划上市**

在双方协议下,透过康师傅与百事可乐共同持有的"康师傅饮品",百事可乐将间接持有康师傅与朝日啤酒(2502.T)合营公司--"康师傅饮品控股"5%权益,未来百事有权透过发行期权提高持股至最多20%.

据了解情况的投行界人士指出,康师傅考虑分拆康师傅饮品控股上市,不过,这可能需要一段时间,至少要等到双方合作通过磨合期的考验.

康师傅主席魏应州在参加分析员会议後,于场外被媒体问及是否会让合营公司上市时,说,"有考虑(让合营公司上市)."

"长远来说,我们有这个想法."向来低调、甚少出席专业投资人说明会的魏应州说.但他表示此事没有时间表.

CMR的雷小山说,"计划未来分拆上市的OK的,但我们必须观察毛利率是否改善了."

此交易最终仍待股东通过,以及大陆商务部就反垄断法的审查.分析师指出,此交易为策略联盟,与可口可乐收购汇源果汁(1886.HK)的情况不尽相同.然而,最终仍要视中国的政策方向.

"随着消费市场快速增长,所有的公司都必须迅速壮大,但问题是中国政府似乎减慢了对大型收购案的批准,"CMR的雷小山说,"我认为收购中国公司一小部份股权,是个聪明的作法."

中国火锅连锁店小肥羊有限公司(0968.HK)稍早宣布,中国商务部决定延长对百胜集团(Yum! Brands)(YUM.N)收购小肥羊的反垄断审查.该消息一度引发小肥羊大跌,因市场担心2009年可口可乐收购汇源遭否决的历史重演.[ID:nCH0084347](完)