〔东京汇市〕欧元盘初展现抗压能力,未受意大利债务问题打击

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
2148GMT---欧元周二亚洲盘初持续抗压,尽管意大利10年期公债收益率(殖利率)创下14年高点引燃欧债危机严重扩散的疑虑.
欧元兑美元EUR=报1.3774,近持平于周五以来的水准,而投资人正寻找在年底前进行风险交易的藉口.
意大利国会周二将进行表决,总理贝鲁斯柯尼所领导的政府可能垮台,而这样的发展将会受到各地市场的欢迎.
一名交易商表示,这个消息可能带动欧元大涨,上看1.3930,这是1.4248跌至1.3608的50%回档位.
美元指数.DXY小跌,美元兑日圆JPY=则定于78.00.
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。