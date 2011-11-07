〔东京汇市〕欧元盘初展现抗压能力,未受意大利债务问题打击

2148GMT---欧元周二亚洲盘初持续抗压,尽管意大利10年期公债收益率(殖利率)创下14年高点引燃欧债危机严重扩散的疑虑.

欧元兑美元EUR=报1.3774,近持平于周五以来的水准,而投资人正寻找在年底前进行风险交易的藉口.

意大利国会周二将进行表决,总理贝鲁斯柯尼所领导的政府可能垮台,而这样的发展将会受到各地市场的欢迎.

一名交易商表示,这个消息可能带动欧元大涨,上看1.3930,这是1.4248跌至1.3608的50%回档位.