版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 08:12 BJT

〔日本数据〕10月底外汇储备升至1.21兆美元--财务省

路透东京11月8日电---日本财务省周二公布,截至10月底外汇储备升至1.21兆(万亿)美元.

这项数据并未计入日本在10月31日干预汇市卖出的日圆,这些交易将在11月时结算.

8月时日本外汇储备创下纪录高位.

下表为日本官方外汇储备数据,单位为10亿美元:

10月底 9月底 8月底 上年同期

总储 1,209.882 1,200.593 1,218.501 1,118.121

参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐