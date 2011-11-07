〔加拿大股市〕收高,金矿类股随金价上扬

路透多伦多11月7日电---加拿大股市周一收高,盘中交投震盪,黄金相关个股劲扬,因欧洲债务危机忧虑再起,带动金价扬升.

在希腊政治纷乱上周引起市场瞩目後,投资人现在将关注焦点转向意大利,关于意大利总理贝鲁斯柯尼带领的政府即将垮台的臆测,引发欧元区债务危机可能重创意大利的忧虑.

多伦多证交所黄金生产商股价指数.SPTTGD触及9月22日以来最高.

Goldcorp(G.TO)收高3.6%至54.30加元,Barrick Gold(ABX.TO)升2.5%至53.54加元,金价劲扬2%创两周以来最大单日涨幅.

"有鑑于金矿股在股市的权重约13%,因此会对市场有正面的效益,"CIBC World Markets的股市研究主管Sid Mokhtari说.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高53.73点,或0.43%,报12,461.98点,盘中曾触及12,485.20点的月度高位.

10项分类指数中六项收高,金融类股收平.(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI