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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 08:41 BJT

〔表格〕澳洲9月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差25.64亿澳元

路透悉尼11月8日电---澳洲统计局周二公布,该国9月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差25.64亿澳元.

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

9月 8月

整体出口 27.325 28.037

整体进口 24.761 25.084

商品与服务贸易收支 顺差2.564 顺差2.953

路透调查显示,市场预估澳洲9月经季节调整商品/服务贸易收支为顺差30亿澳元.

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)

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--编译 艾茂林;审校 孙茉莉

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