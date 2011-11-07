更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货收在14周高位,关注欧洲情势发展

(更正:第四个要点...API库存数据将于周二美东时间0430公布,因译文有误,应更正为"2130GMT")

* 投资人聚焦意大利、欧盟因应债务问题

* 布兰特原油较美国原油升水走强

* 即将公布的IAEA报告引发伊朗发展核子的疑虑

* API库存数据即将在周二2130GMT公布.

路透纽约11月7日电---美国原油期货周一连续第四个交易日上涨,结算价为14周高位,因为寄望希腊和意大利可以解决其债务危机,以及关于伊朗核子计画的疑虑重新升起.