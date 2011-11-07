更正:〔国际油市〕NYMEX原油期货收在14周高位,关注欧洲情势发展

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
(更正:第四个要点...API库存数据将于周二美东时间0430公布,因译文有误,应更正为"2130GMT")
* 投资人聚焦意大利、欧盟因应债务问题
* 布兰特原油较美国原油升水走强
* 即将公布的IAEA报告引发伊朗发展核子的疑虑
* API库存数据即将在周二2130GMT公布.
路透纽约11月7日电---美国原油期货周一连续第四个交易日上涨,结算价为14周高位,因为寄望希腊和意大利可以解决其债务危机,以及关于伊朗核子计画的疑虑重新升起.
分析师表示,美国原油在技术面也取得更进一步支撑.自从油价在10月24日跌破每桶90美元的心理关卡之後,美国原油近约已上涨逾8美元,或9%.
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%