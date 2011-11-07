〔东京汇市〕瑞郎因干预疑虑而受创,欧洲问题蔓延令欧元受压

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
* 瑞郎受干预疑虑冲击
* 欧元日益受压,意大利投票将近
* 希腊内阁周二将召开紧急会议
路透悉尼11月8日电---瑞士当局进一步干预的威胁,使得瑞郎周二在亚洲盘初受压,而随着欧元区债务忧虑由希腊转向意大利,欧元兑美元也苦苦挣扎.
瑞郎周一全面下滑,此前瑞士央行官员拉高分贝警告称,必要时将有进一步抑制汇率的行动.瑞士央行在9月时设定了瑞郎兑欧元汇率的1.20瑞郎上限,并誓言会尽一切所能紧守该水准.
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%
这家日本第四大车商表示，10-12月营业利润增至519亿日圆(4.6113亿美元)，高于上年同期的451亿日圆，也超过汤森路透I/B/E/S/访问的10位分析师的预估中值436.6亿日圆。