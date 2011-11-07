〔东京汇市〕瑞郎因干预疑虑而受创,欧洲问题蔓延令欧元受压

路透悉尼11月8日电---瑞士当局进一步干预的威胁,使得瑞郎周二在亚洲盘初受压,而随着欧元区债务忧虑由希腊转向意大利,欧元兑美元也苦苦挣扎.

瑞郎周一全面下滑,此前瑞士央行官员拉高分贝警告称,必要时将有进一步抑制汇率的行动.瑞士央行在9月时设定了瑞郎兑欧元汇率的1.20瑞郎上限,并誓言会尽一切所能紧守该水准.