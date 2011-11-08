〔瑞郎汇率〕瑞士央行必要时将采取更多行动阻升瑞郎--副总裁乔丹

路透瑞士琉森11月7日电----瑞士央行副总裁乔丹(Thomas Jordan)周一表示,在实施汇价上限後,若央行认定有必要,将采取进一步行动.

先前瑞郎兑欧元EURCHF=一度接近平价水准,瑞士央行因而在9月将汇价上限设定在1.20瑞郎,并誓言将在必要时动用一切手段来捍卫此价位.

"若瑞郎升值到了令人无法容忍的程度,我们将会采取更多措施来赶走通货紧缩风险.而我们也做到了."乔丹在琉森的一场会议上表示.

"我们持续关注情势."他说道."若有必要采取行动...我们已经准备好祭出更多措施."

与瑞士央行于2009-2010年干预行动不同的是,这次兑瑞郎汇价设限受到政界及产业界的欢迎,这有助于瑞士央行不用大举干预就能维持汇价上限.

然而随着有越来越多迹象显示经济动能放缓,呼吁瑞士央行调整汇价限制的声浪也随之升高.

要求瑞郎进一步贬值者包括商界游说团体economiesuisse的领导人Gerold Buehrer,他称若瑞士央行能够将瑞郎兑欧元的上限调整为1.30瑞郎,将是对瑞士产业界献上耶诞大礼.

瑞士下议院经济委员会也抱持类似的看法,瑞士通讯社SDA报导指出,其呼吁瑞士央行"尽快"将汇价上限设定在1.30瑞郎兑1欧元.

SDA报导提到,经济委员会的多数成员称这件事的决定权在于瑞士央行,但有少数成员希望政府与央行一同干预;瑞士央行的独立性是受到宪法的保护.(完)