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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 08:24 BJT

〔日本热股〕奥林巴斯称,收购案资金被用于抵消证券投资损失

路透东京11月8日电---日本相机及医疗内视镜制造商奥林巴斯(Olympus)(7733.T)周二表示,该公司已发现,与2008年英国医疗设备制造商Gyrus及三桩国内收购案相关的资金,被用于抵消可追溯至上世纪90年代证券投资的损失.

上述收购案是奥林巴斯这场被人高度关注的公司治理丑闻的焦点,在丑闻披露之前,该公司辞退了前任英国籍执行长Michael Woodford.因爆出丑闻,该公司市值减少逾一半.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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