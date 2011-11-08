《台湾报摘》--经济日报11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 头版头条:
--全球最大社群网站脸书(Facebook)将来台兴建亚洲最大云端资料中心,落脚中部科学工业园区,不仅带来数十亿台币的伺服器采购商机,也让台湾成为全球云端重镇.
* 其他:
--面板双虎近期涨幅超过两成以上,短线涨幅惊人,引发传闻不断,市场传出政府与银行希望友达(2409.TW)与奇美电(3481.TW)合并,携手抗韩;但友达和奇美电发言系统周一同声表示,不可能,纯属市场揣测.
--行政院经济景气因应策略小组周一召开第一次会议,扩大内需,政府将拚观光刺激消费,行政院副院长陈冲指示交通部努力达成今年度600万名国际观光客来台目标,让5,160亿台币观光收入"入袋".
--积体电路(IC)设计龙头联发科技(2454.TW)公布10月合并营收75.32亿台币,较9月下滑4.9%,为连续三个月下滑,但年增率已经转正,有2.13%;前十月营收717.31亿台币,较去年同期下滑26.92%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)