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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 08:15 BJT

〔日本股市〕开盘微跌,投资人审慎观望意大利进展

路透东京11月8日电---日本股市周二略跌,对于欧债危机的忧心焦点现在转向意大利,在该国议会周二针对预算改革进行一项关键表决之前,投资人保持审慎观望.

日经指数.N225下跌0.2%,报8,749.38点,东证股价指数.TOPX下跌0.4%,报747.77点.(完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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