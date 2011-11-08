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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 08:23 BJT

〔韩国股市〕开盘微升,受到造船股提振

路透首尔11月8日电---韩国股市周二因造船股提振而略微开高,但涨势有限,因欧债危机疑虑未消以及隔夜美股仅小涨.

0006GMT,韩国综合股价指数.KS11持平,报1,919.08点.(完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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