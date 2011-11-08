《台湾报摘》--工商时报11月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
* 头版头条:
--担心寿险公司利差损问题严重,金管会倾向明年起调降责任准备金预定利率.其中美元保单拟从2.5-4%降为1.75-3.5%,保单存续期20年以上利率则维持4%.新台币保单部分利率可能由现行1.25-2.25%降为1-1.75%,如果确定,明年整体寿险保费将比今年贵1-3成以上.
* 其他:
--联合信用卡中心董事长王荣周昨日指出,银联卡今年在台收单金额有机会突破130亿台币,如果加计去年的80亿,银联卡自2009年在台开通以来,贡献台湾信用卡的收单金额合计将超过200亿台币.
--商用不动产市场超热门,尤其以坐拥长期稳定租金收益型的商办大楼,最为炙手可热,也使得第3季中小型商办不动产的成交行情,每坪已攀升达61.8万台币,创历史新高.
--亚洲-美西航线因为运价偏低,今年累计已经撤掉14条航线,市场供给降低之下,加以美国圣诞节前采购大增,中国-美西运价率先回升,每大柜(40尺)运价已经升破1,400美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)