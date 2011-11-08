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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 09:14 BJT

〔台湾股市〕小幅开高,银行股和宏达电上涨

路透台北11月8日电---台湾股市周二开盘上涨0.4%,在银行股带领下,由上日跌势回升,智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)升1%.

加权股价指数.TWII升13.50点至7,643.08点.

宏达电周一表示,计画明年推出平板电脑.

台币兑美元TWD=TP下跌0.019台币至30.127台币.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超23.24亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超49.07亿.[ID:nCT0417028](完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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