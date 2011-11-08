〔台湾股市〕小幅开高,银行股和宏达电上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北11月8日电---台湾股市周二开盘上涨0.4%,在银行股带领下,由上日跌势回升,智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)升1%.
加权股价指数.TWII升13.50点至7,643.08点.
宏达电周一表示,计画明年推出平板电脑.
台币兑美元TWD=TP下跌0.019台币至30.127台币.
台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超23.24亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超49.07亿.[ID:nCT0417028](完)
--编译 王冠中;审校 戴素萍
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)