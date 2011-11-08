〔澳洲数据〕10月企业信心指数小涨,受降息激励本月有望再升--NAB

路透悉尼11月8日电---周二公布的调查结果显示,澳洲10月企业状况指数小幅下滑,但企业对未来信心增强,调查开展时有关央行可能降息的揣测正甚嚣尘上.

澳洲国民银行(NAB)访查逾400家企业的月度调查显示,10月企业信心指数升至2,9月为负1,8月则触及两年低点负9,当时全球市场震荡剧烈.

企业状况指数下滑3点至负1,逆转9月上升的局面,且预示经济增速约为一年3.25%的长期平均水平.

由于澳洲央行已采取逾两年来首度降息,证实了市场的揣测,因此本月企业信心可能进一步受到鼓舞.

不过,欧洲仍是经济不确定性的一大祸首,而有关全球成长的疑虑似乎也在10月打击了矿业,对该产业的信心已连续第三个月下滑.

相比之下,10月建筑业在信心和活动方面双双上扬,部分要归因于昆士兰在年初洪灾後的重建工作.

调查显示,10月销售指数下滑至3;获利能力指数降2点至负4;未来订单指数升2点至负2.

聘雇意愿指数自9月的正3降至负1,娱乐与个人服务及趸售(批发)方面的疲势抵销了建筑和矿业的升势.

近几个月聘雇前景黯淡,9月失业率从4月的4.9%低位升至5.2%.官方10月就业报告将在周四公布,分析师预估就业人数将增加约1万人.(完)