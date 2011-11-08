版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 09:52 BJT

《外汇动态》美元/韩元下跌,投机客削减美元多头部位

0131GMT---美元兑韩元KRW=KFTC下跌,因在惠誉周一晚间上调韩国评等展望後,本地投机客削减美元多头部位.

美元/韩元下跌0.2%至1,115.2,但部分海外基金买进该货币对,因欧元区忧虑升高,且有迹象显示,意大利取代希腊成为危机的中心.

美元/韩元料在1,090-1,130区间交投."现在很难有明确的看法,我会做区间交投,"首尔一外商银行交易员称.(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐