〔法国政经〕政府再推撙节计画,因大选临近萨科齐寻求连任机会

标题新闻：德国保守党阵营提名梅克尔作为9月24日大选的总理人选--消息人士
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路透巴黎11月7日电---法国周一宣布未来五年将实施多项加税及削减预算措施,总计规模达650亿欧元,因法国总统萨科齐设法保护该国在金融市场的信誉,同时不会扼杀了半年後寻求连任的机会.
新一轮措施的主要目标是保住其AAA评级,让法国得以在债务危机当头之际尽可能地用较便宜的成本来融资.这波债务危机始于希腊,就连意大利等较大的经济体也恐怕难以幸免.
但分析师表示,政府的经济成长前景仍过于乐观,即使已将2012年成长预估从1.75%调降至1%,这意味着最新举措可能也不足以让法国达成其减赤目标.
他们并表示,其中多数计画要靠大选後选出的新政府来实行.大选将分两轮举行,分别在明年4月和5月进行.
这套三个月来的第二轮减赤计画由法国总理菲永宣布,其中包括调高增值税(VAT)、削减福利金,以及加重对股利收入课税,企业获利也暂时提高税赋.
明年开始实施的预算撙节计画的总规模为70亿欧元,後年则是116亿欧元.
非必需品增值税的最低税率从5.5%提高至7%,家庭津贴及住房补助都将减少.
菲永并宣布年营收逾2.5亿欧元的企业,其获利税将暂时提高5%,股利税也小幅调高,购买後出租的地产投资将课以更重的税赋等.
该计画中尚包括将加速推动退休年龄从60岁提高至62岁,从原定的2018年提前至2017年达标.提高退休年龄对萨科齐而言是政治上是个重要的胜利,但却是极不受欢迎的举措.(完)
--编译 戴素萍;审校 张明钧
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