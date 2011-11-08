〔美国数据〕9月消费者信贷增加73.9亿美元,因汽车等贷款上升(更新版)

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
(新增细节)
路透华盛顿11月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一公布的报告显示,美国9月消费者信贷增加73.9亿美元,受到包括学生和新车信贷在内的一项贷款类别提振;8月下修为减少96.8亿美元.
路透访问的分析师曾预计,9月消费者信贷增加50亿美元.
循环信贷减少6.271亿美元,为连续第三个月下降.8月减少22.6亿美元,7月减少34亿美元.循环信贷主要是衡量信用卡使用情况.
包括汽车贷款在内的非循环信贷9月增加80.1亿美元,8月修正为减少74.2亿美元.
分析师表示,非循环信贷增加部分反映出2010年中期以来源自医保改革的会计项目变更,且学生贷款移出银行,转而直接向联邦政府贷款.
此外,巴克莱资本的Troy Davig称,循环信贷连续第三个月减少,表明消费者在借贷方面持谨慎心态.
IHS Global Insight首席美国分析师Gregory Daco指出,消费者不愿承担债务并不让人感到意外.
"由于就业、收入和财富前景仍然疲弱,家庭依然偏向于使用现金而非信贷."(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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