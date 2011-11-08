〔美国数据〕9月消费者信贷增加73.9亿美元,因汽车等贷款上升(更新版)

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路透华盛顿11月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一公布的报告显示,美国9月消费者信贷增加73.9亿美元,受到包括学生和新车信贷在内的一项贷款类别提振;8月下修为减少96.8亿美元.

路透访问的分析师曾预计,9月消费者信贷增加50亿美元.

循环信贷减少6.271亿美元,为连续第三个月下降.8月减少22.6亿美元,7月减少34亿美元.循环信贷主要是衡量信用卡使用情况.

包括汽车贷款在内的非循环信贷9月增加80.1亿美元,8月修正为减少74.2亿美元.

分析师表示,非循环信贷增加部分反映出2010年中期以来源自医保改革的会计项目变更,且学生贷款移出银行,转而直接向联邦政府贷款.

此外,巴克莱资本的Troy Davig称,循环信贷连续第三个月减少,表明消费者在借贷方面持谨慎心态.

IHS Global Insight首席美国分析师Gregory Daco指出,消费者不愿承担债务并不让人感到意外.

"由于就业、收入和财富前景仍然疲弱,家庭依然偏向于使用现金而非信贷."(完)