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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 11:17 BJT

〔标题新闻〕破产管理人公布明富环球(MF Global)客户非现金财产请求权程序

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7A620H]

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