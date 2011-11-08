〔台湾债市〕RP利率持平,投信等资金有进有出但分配不均

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透台北11月8日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.投信、寿险有进有出,市况尚称平稳,但各家机构资金依旧分配不均,供应方一旦走钱,补齐缺口略有难度.
资金调度人士表示,时逢旬初银行体系资金较为宽裕,加上有定存和负数操作辅助,对于不均市况的感受不如券商深刻.另外,近日因台股反覆缺乏明显方向,股票型基金于RP市场进出不大,交易商以到期续作为主.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.
本地时间上午11:30:,台股.TWII微幅上涨0.09%,至7,628.49点.
交易商统计,周四(10日)有远东商银金融债交割,金额35亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)