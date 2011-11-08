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亚洲 | 2011年 11月 8日 星期二 11:44 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,投信等资金有进有出但分配不均

路透台北11月8日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二持平.投信、寿险有进有出,市况尚称平稳,但各家机构资金依旧分配不均,供应方一旦走钱,补齐缺口略有难度.

资金调度人士表示,时逢旬初银行体系资金较为宽裕,加上有定存和负数操作辅助,对于不均市况的感受不如券商深刻.另外,近日因台股反覆缺乏明显方向,股票型基金于RP市场进出不大,交易商以到期续作为主.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,同于上日.

本地时间上午11:30:,台股.TWII微幅上涨0.09%,至7,628.49点.

交易商统计,周四(10日)有远东商银金融债交割,金额35亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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